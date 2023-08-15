Taraftarın rüyası gerçek mi oluyor? De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum

Fenerbahçe ile adı anılan De Gea, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Fred'in paylaşımına yaptığı yorumla taraftarı heyecanlandırdı. İspanyol eldiven, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe antrenmanındaki fotoğrafına, "Büyük oyuncusun" yorumunu yaptı.

Kaleci transferinde ilk hedefi Dominik Livakovic olan Fenerbahçe'nin adı Manchester United ile yolları ayıran De Gea ile de anılıyor. İspanyol eldiven, İngiliz ekibinden eski takım arkadaşının Fenerbahçe antrenmanında çekilmiş fotoğrafına yaptığı yorumla taraftarı heyecanlandırdı.

"BÜYÜK OYUNCUSUN"

De Gea, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Fred'in fotoğrafına yaptığı yorumda, "Büyük oyuncusun" ifadesini kullandı. Bu yorum sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'a çağrıda bulunarak De Gea'nın transferinin öncelik belirlenmesi gerektiğini belirtti.

De Gea: Büyük oyuncusun