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Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Fenerbahçe'de formayı unutan ve teknik direktör Mourinho'nun kadrodan çıkardığı Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu, ocak transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olacak. İmzaların ara transfer döneminde atılması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de uzun yıllardır forma giyen ancak Mourinho'nun gelmesiyle kadrodan kesilen Serdar Aziz için bomba bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun ara transfer döneminde imza atacağı takım belli oldu.

HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞAMAMIŞTI

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Aziz'in yeni takımı şekilleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamamış ve Fenerbahçe'de kalmıştı.

Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Süper Lig'den talipleri olan Serdar Aziz'in ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Serdar Aziz, Kasımpaşa ile görüşme halinde. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 34 yaşındaki savunmacının lacivert-beyazlı kulübe imza atması bekleniyor.

Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıShooter 39:

Beter olsun. Bizden gidiş hikayenin zaten senin bitiş hikayen olacağı belliydi.

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