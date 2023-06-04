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Taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti! Muslera, Galatasaray kariyerini iki kelime ile özetledi

Spor Haberleri

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Muslera, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu belirten Uruguaylı kaleci, "12 yılda 6 kupa aldım, gurur duyuyorum" dedi.

Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYUYORUM"

Galatasaray ile kazandığı kupalara değinen Muslera, "Geçen hafta amacımıza ulaştık. 12 yılda 6 kupa aldım, gurur duyuyorum tabii ki. Derbiyi 3-0 yendiğimiz için de mutluyum. Hep birlikte çalıştık ve amacımıza ulaştık" dedi.

17 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Muslera, sarı-kırmızılı takımla bu sezon 35 mücadelede 29 gol yerken 17 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Taraftarın gönlünü bir kes daha fethetti! Muslera, Galatasaray kariyerini iki kelime ile özetledi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Muslera Spor Haberler

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