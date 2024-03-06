Üye Girişi
Haberler

Taraftarın çilesi bitmiyor! Yıldız futbolcu iyileşir iyileşmez bir daha sakatlandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığını yeni atlatan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi. 3.5 ay sonra formasına kavuşan yıldız futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Rodrigo Becao'dan Sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

TEKRAR SAKATLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hatayspor maçında sahalara geri dönen ve maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

10 GÜN YOK

Haberde, tecrübeli oyuncunun sahalardan 10 gün uzak kalması beklendiği ifade edildi. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta da tendonu kopması sonucu 3.5 ay formasına hasret kalmıştı.

Taraftarın çilesi bitmiyor! Yıldız futbolcu iyileşir iyileşmez bir daha sakatlandı

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Altınok Öz kimdir? İYİ Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Altınok Öz kimdir? DEVA Partisi Bartın adayı Erdi Işık kimdir? 2024 DEVA Partisi Bartın belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Zonguldak adayı Mustafa Çınar kimdir? 2024 DEVA Partisi Zonguldak belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Yozgat adayı Mesut Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Yozgat belediye başkan adayı kim? Kübra Dursun kimdir? İYİ Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Kübra Dursun kimdir? DEVA Partisi Yalova adayı Aslı Üresin kimdir? 2024 DEVA Partisi Yalova belediye başkan adayı kim? Pelin Sellitepe Turan kimdir? İYİ Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Pelin Sellitepe Turan kimdir? Erhan Özkan kimdir? İYİ Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Erhan Özkan kimdir? Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir? İYİ Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir? Emel Bilenoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu kimdir? Muharrem Yıldız kimdir? İYİ Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız kimdir? Şeh Ömer Ara kimdir? İYİ Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı Şeh Ömer Ara kimdir? Özgür Güneş Öçalan kimdir? İYİ Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayı Özgür Güneş Öçalan kimdir? İsmail İp kimdir? İYİ Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı İsmail İp kimdir? Nejat Durmuş kimdir? İYİ Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Nejat Durmuş kimdir?
500

Yorumlar (1)

Köksal Çelik:

Tekrar mı sakatlandı ? zaten sakatlık süresi uzundu kısaymış gibi gösteriyorlar süre bitince tekrar sakatmış gibi haber yapıyorlar haha bu oyuncu gs li olsaydı medya da kıyamet kopmuştu

3
6
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title