Taraftarın çilesi bitmiyor! Yıldız futbolcu iyileşir iyileşmez bir daha sakatlandı
Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığını yeni atlatan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi. 3.5 ay sonra formasına kavuşan yıldız futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Rodrigo Becao'dan Sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
TEKRAR SAKATLANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hatayspor maçında sahalara geri dönen ve maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.
10 GÜN YOK
Haberde, tecrübeli oyuncunun sahalardan 10 gün uzak kalması beklendiği ifade edildi. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta da tendonu kopması sonucu 3.5 ay formasına hasret kalmıştı.