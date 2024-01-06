Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden itibaren beklentileri bir türlü karşılayamayan yıldız futbolcu Samet Akaydın Fenerbahçe'ye veda ediyor. Samet'in devre arasında takımdan ayrılması kesin gibi.

TALİPLERİ ARASINDA GENT BİLE VAR

Milli Takım hocası Montella'nın eski öğrencisi olan Samet, Belçika Ligi takımlarından Gent'ten gelen teklifi düşünme aşamasında. Ayrıca Süper Lig'den de 5 kulüp sırada.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

3.7 milyon euro karşılığında Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper, bu sezon sadece 613 dakika süre alabildi. UEFA Konferans Ligi grup maçlarına da listeye adı yazılmayan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için kendini göstermek istiyor.