Taraftar mest olacak! Galatasaray dünya yıldızını transfer ediyor - Haberler

Yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda ilk hedef orta saha transferi olacak. Yıldız bir isim transfer edip orta sahaya seviye atlatmak isteyen Galatasaray'da rota Belçikalı yıldız Axel Witsel.

İKİ BAŞKAN ADAYI DA İSTİYOR

11 Haziran yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olan iki başkan adayı da Axel Witsel transferine onay verdi. Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, Cenk Ergün iki başkan adayı adına da görüşmeleri yapıyor.

RAKİP MARSİLYA

33 yaşındaki futbolcuyla en ciddi olarak Marsilya ve Galatasaray ilgileniyor. Witsel'in Marsilya'ya da yakın olduğu, ancak şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı ifade ediliyor. Galatasaray cephesindeki tek belirsizlik ise seçim süreci. Eğer Witsel, 11 Haziran'daki kongreye kadar Marsilya'ya imza atmazsa, tecrübeli futbolcunun İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

DORTMUND'DA GÖZ DOLDURDU

Kariyerine Standard Liege altyapısında başlayan Axel Witsel, 2011'de 9 milyon Euro'ya Benfica'ya, 2012'de 40 milyon Euro'ya Zenit'e transfer oldu. 4.5 yıl Zenit forması giyen Witsel, Ocak 2017'de 20 milyon Euro'ya Çin kulübü Quanjian'a imza attı. Ancak Uzakdoğu macerası kısa süren tecrübeli orta saha, 1.5 yıl sonra Avrupa'ya dönme kararı aldı ve 2018 yazında 20 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer oldu. 4 yıldır Almanya'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımından ayrılmaya karar verdi.

Haberler.com - Spor