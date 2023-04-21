Taraftar kahrolacak! Galatasaray'ın yıldızından kötü haber
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildiği ifade edildi. Arjantinli yıldızın Karagümrük maçında forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılar, Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.
ICARDI'NİN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR
Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyundan çıkan ve tedavisinin devam edilen Arjantinli yıldızın Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Karagümrük maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.