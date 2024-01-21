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Taraftar kahrolacak! Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor maçında sakatlandı

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Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta yıldız oyuncu Abdülkerim Bardakcı sakatlandı. Mücadelenin 44. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Bardakcı, oyuna devam edemedi. Başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi. Maçın ilk yarısında Abdülkerim Bardakcı sakatlandı.

KENDİNİ BİR ANDA YERE BIRAKTI

Mücadelenin 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Yere basmakta zorlanan Abdülkerim, oyuna devam edemedi.

DAVINSON OYUNDA

Bu sezonki performansıyla taraftarın sevgilisi olan başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna dahil oldu.

Taraftar kahrolacak! Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor maçında sakatlandı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Abdülkerim Bardakcı Trabzonspor Galatasaray Spor Haberler

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