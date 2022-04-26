Taraftar heyecanlandı! Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taraftar heyecanlandı! Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:
Taraftar heyecanlandı! Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması

Başkan Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte olan fotoğrafının basına sızması üzerine Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü buluşmayı ve Jesus ismini yalanlamazken, teknik direktör konusuyla ilgili yaşanacak tüm gelişmeleri kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.

Sarı-Lacivertliler'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör ve Başkan Ali Koç'un buluşmasından basına sızan fotoğraf üzerine kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçe buluşmayı ve Jorge Jesus ismini yalanlamadı.

Taraftar heyecanlandı! Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.

Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmi mecralarımız üzerinden yapılacaktır."

Taraftar heyecanlandı! Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title