Taraftar havalara uçacak! İşte Fred'in sahalara döneceği maç

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

SAMSUNSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Sarı lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 6 haftada geri dönmesi bekleniyor. Kan dolaşımını hızlandıracak özel bir tedavi programı uygulanan Fred'in son MR sonucu beklenenden daha iyi çıktı.

DÜZ KOŞULARA BAŞLAYACAK

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; çarşamba günü düz koşulara başlayacak olan Fred, 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

Fred, şuanki iyileşme hızında giderse 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak olan Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak ve forma giyecek.