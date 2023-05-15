Taraftar havalara uçacak! Beşiktaş'ın yıldızı takıma döndü

Son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, takımla beraber çalışmalara başladı. Cezayirli yıldızın Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana sakatlığını atlatan Ghezzal da katıldı.

GHEZZAL DÖNDÜ

Deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal da takımla çalıştı.

BEŞİKTAŞ, ADANA'YA GİDECEK

Şampiyonluk yarışından kopmayan Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak.