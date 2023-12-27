Taraftar endişeli! Derbide oynamayan Davinson Süper Kupa finalinde de yok
Fenerbahçe derbisinde forma giymeyen Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez, yaşadığı sakatlığı henüz atlatamadı. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında da forma giymesi beklenmiyor.
Trendyol Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.
DAVINSON YİNE YOK
Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in Okan Buruk tarafından riske edilmeyeceği bu yüzden Süper Kupa finalinde forma giymeyeceği öğrenildi.
NELSSON GÖREVİ DEVRALDI
Takımın bel kemiği olan Sanchez, Fenerbahçe derbisinde forma giymemişti. Yıldız futbolcunun yerine Nelsson görev yapmıştı.