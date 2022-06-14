Taraftar çok sevinecek! Galatasaray'da Marcao giderse alternatif belli - Haberler

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Taraftar çok sevinecek! Galatasaray'da Marcao giderse alternatif belli

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da Marcao'nun ayrılması durumunda alternatif isim belli oldu. Daha önce iki kez kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Jason Denayer, yönetimden haber bekliyor.

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi teknik direktörü belirlemek olacak. Çalışılacak hoca belli olduktan sonra transfer çalışmaları hız kazanacak.

MARCAO'YA TEKLİFLER VAR

Başta Sevilla olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarında olan isim Marcao iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabilir. Marcao ayrılırsa görüşülecek ilk isim Jason Denayer olacak. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre; Jason Denayer imza atmaya hazır. Bonservisi elinde olan Belçikalı stoper imza parası karşılığında Galatasaray'a dahil olabilir. Denayer daha önce 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray forması giydi.

Taraftar çok sevinecek! Galatasaray'da Marcao giderse alternatif belli

Haberler.com - Spor

Jason Denayer Galatasaray Marcao Spor Haberler

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