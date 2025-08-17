Tammy Abraham, Beşiktaş'taki 6. Golünü Attı

Tammy Abraham, Beşiktaş'taki 6. Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Tammy Abraham, karşılaşmada penaltıdan bir gol kaydederek takımındaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Eyüpspor karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlı formayla attığı gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Siyah-beyazlıların sezon başında kadroya kattığı Tammy Abraham, karşılaşmanın 19. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abraham, bu golle siyah-beyazlılardaki 6. gol sevincini yaşadı.

Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick's maçlarında ise 4 gol kaydetmişti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan İngiliz golcü, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.