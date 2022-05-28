Tam ülkesine dönecek derken herkesi ters köşe yaptı! Jose Sosa, Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor - Haberler

Bu sezon Fenerbahçe forması altında beklentilerin çok uzağında kalan Jose Sosa, Ümraniyespor yolcusu.

SOSA'NIN KAFASI KARIŞTI

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de ayrılık için gün sayan Jose Sosa'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ülkesine dönmeyi planlıyordu. Ancak Süper Lig 'in yeni ekipleri Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün teklifleri, Sosa'nın kafasını karıştırdı.

ANLAŞAMAZSA ÜLKESİNE DÖNECEK

Tecrübeli futbolcunun özellikle çok sevdiği İstanbul'da kalmak adına Ümraniye'ye imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. İlk olarak bu takımla görüşecek olan Sosa, ardından Ankaragücü'nün teklifini değerlendirecek. Deneyimli oyuncu bu takımlarla anlaşamazsa ülkesine, Estudiantes'e dönecek.

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