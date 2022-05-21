Tam dişimize göre kura! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Haberler

Tam dişimize göre kura! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertlilerin bu turda karşılaşacağı muhtemel rakipleri Danimarka ekibi Midtjylland ve Ukrayna'da federasyon kararıyla ikinci kabul edilen Dinamo Kiev oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'i 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Dev organizasyona 2. ön eleme turundan katılacak sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.
MUHTEMEL RAKİPLER, DINAMO KIEV VE MIDTJYLLAND
Rusya savaşı nedeniyle 2021-2022 sezonunu bitiremeyen Ukrayna'da federasyon kararıyla 2. kabul edilen Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin bu turdaki ilk muhtemel rakibi oldu. Sezonun bitimine 1 hafta kala Danimarka'da lig lideri Kopenhag'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Midtjylland ise yüksek olasılıkla sarı-lacivertlilerin bir diğer muhtemel rakibi olacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi 15 Haziran 2022'de yapılacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da, rövanş maçı ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.
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