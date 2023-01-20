Tam bir hayal kırıklığı olmuştu! Fenerbahçeli eski yıldızın yeni kulübünü duyanlar 'yok artık' diyor

2018 yılında Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olup fakat beklenen performansı veremediği için Belçika ekibi Antwerp'e katılan yıldız futbolcu Michael Frey Alman devi Schalke 04'le anlaştı.

Sarı-lacivertlilerden ayrılarak Belçika takımı Roytal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'e transfer oldu. Antwerp formasıyla oldukça başarılı bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak Alman ekinine transfer oldu.

FENERBAHÇE'DE İSTENENİ VEREMEDİ

2018/19 sezonu başında 2.6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye Transfer olan Frey beklentileri karşılayamamış ve Beveren'e kiralanmıştı. Yıldız futbolcu daha sonra 2021 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle Royal Antwerp'e transfer olmuştu.

ANTWERP'DE KÜLLERİNDEN DOĞDU

Sarı-lacivertlilerde 23 maçta 5 gol atan Frey, Antwerp formasıyla çıktığı 69 maçta 33 gol atıp 4 de asist yaptı. 28 yaşındaki İsviçreli futbolcu bu sezon çıktığı 23 maçta 9 gol kaydetti.