Haberler

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti Haber Videosunu İzle
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, orta saha transferi için gündemine aldığı Pape Gueye transferinden vazgeçti. Villarreal'in 35 milyon euro bonservis talebi ve futbolcunun yıllık 7.5 milyon euro maaş isteği, toplam maliyetin 70 milyon euroyu bulması nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden geri adım atmasına sebep oldu. Galatasaray Yönetimi'nin, UEFA'nın belirlediği 'takım maliyet limiti' kriterini aşmamayı hedeflediği belirtildi.

  • Galatasaray, Pape Gueye transferinden Villarreal'in 35 milyon euro bonservis talebi ve futbolcunun yüksek maaş beklentisi nedeniyle vazgeçti.
  • Pape Gueye, Galatasaray'dan yıllık 7.5 milyon euro maaş ve 4.5 yıllık sözleşme talep etti.
  • Transferin toplam maliyeti 70 milyon euroya ulaşacaktı.

Galatasaray, orta saha için gündemine aldığı Pape Gueye transferinde geri adım attı. Villarreal'in bonservis beklentisi ve futbolcunun yüksek maaş talebi nedeniyle sarı-kırmızılıların bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

MALİYET PLANI BOZDU

Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefleri arasında yer alan Pape Gueye'nin yüksek maliyeti, sürecin durmasına neden oldu. Villarreal'in Senegalli futbolcu için 35 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

MAAŞ TALEBİ DE DUDAK UÇUKLATTI

26 yaşındaki futbolcunun ise Galatasaray'dan yıllık 7.5 milyon euro maaş ve 4.5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Bu şartlarla birlikte toplam paketin 70 milyon euroyu bulması, sarı-kırmızılı yönetimin geri adım atmasına yol açtı.

UEFA DETAYI: MALİYET LİMİTİ AŞILMAK İSTENMEDİ

Galatasaray Yönetimi'nin, UEFA tarafından belirlenen "takım maliyet limiti" sınırlarını da aşmamak adına bu transferde frene bastığı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

ABD'yi karıştıran cinayet sonrası protestolar patladı
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler