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Tam 5 yıldız yok! İşte Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesi

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Yarın akşam MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan 5 yıldız isim kafileye dahil edilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

5 YILDIZ YOK

Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele'nin dışında daha önce sakatlandıkları açıklanan Serge Aurier ve Hakim Ziyech yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Tam 5 yıldız yok! İşte Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesi

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

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