Tam 5 yıldız yok! İşte Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesi
Yarın akşam MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan 5 yıldız isim kafileye dahil edilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
5 YILDIZ YOK
Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele'nin dışında daha önce sakatlandıkları açıklanan Serge Aurier ve Hakim Ziyech yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;