Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç

Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Tete'nin 89. dakikada attığı golle Ajax'ı 1-0 yendi.

TETE ATTI

Nefes kesen maçta Yunan ekibi Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Galatasaray'ın eski yıdız oyuncusu Tete kaydetti.

34 PENALTI ATILDI

Uzatmaların ardından penaltılara giden maçta rakibini 13-12 mağlup eden Ajax, play-off turuna kalan taraf oldu. Maça 68. dakikada dahil olan Tete, penaltı atışlarında 2 kez ağları sarsmayı başardı. Ajax, play-off turunda Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.