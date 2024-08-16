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Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Panathinaikos, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'ı 1-0 yendi. Penaltıları 13-12 kazanan Ajax, play-off turuna yükseldi. Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Tete attı.

Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Tete'nin 89. dakikada attığı golle Ajax'ı 1-0 yendi.

TETE ATTI

Nefes kesen maçta Yunan ekibi Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Galatasaray'ın eski yıdız oyuncusu Tete kaydetti.

34 PENALTI ATILDI

Uzatmaların ardından penaltılara giden maçta rakibini 13-12 mağlup eden Ajax, play-off turuna kalan taraf oldu. Maça 68. dakikada dahil olan Tete, penaltı atışlarında 2 kez ağları sarsmayı başardı. Ajax, play-off turunda Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Panathinaikos Panathinakos Galatasaray AFC Ajax Futbol Spor Haberler

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