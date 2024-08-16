Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Panathinaikos, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'ı 1-0 yendi. Penaltıları 13-12 kazanan Ajax, play-off turuna yükseldi. Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Tete attı.
Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Tete'nin 89. dakikada attığı golle Ajax'ı 1-0 yendi.
TETE ATTI
Nefes kesen maçta Yunan ekibi Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Galatasaray'ın eski yıdız oyuncusu Tete kaydetti.
34 PENALTI ATILDI
Uzatmaların ardından penaltılara giden maçta rakibini 13-12 mağlup eden Ajax, play-off turuna kalan taraf oldu. Maça 68. dakikada dahil olan Tete, penaltı atışlarında 2 kez ağları sarsmayı başardı. Ajax, play-off turunda Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.