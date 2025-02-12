Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'nın Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmı sosyal medyada gündem oldu. Videoda, Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye geldikten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan ve kuru fasulye-pilav yediği görüldü. Talisca'nın bu sıradışı dönüşü ve mekan tercihi, geniş yankı buldu.
Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan transferi Anderson Talisca, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını paylaştı. Brezilyalı yıldızın, Türkiye'ye geldikten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.
KURU FASULYE-PİLAV YEMEYE GİTMİŞ
Brezilyalı yıldız, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını yayınladı. Talisca'nın 2. videoda Türkiye'ye döndükten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.
Videoda Brezilyalı yıldızın kuru fasulye ve pilav yemeye gittiği görüldü. Yemeği beğenen Talisca, "Çok iyi" ifadesini kullandı.