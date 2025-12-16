Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Anderson Talisca'nın 45 dakikalık performansı dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, ilk yarıda 2 gol atarak takımını sırtladı ve yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. İkili mücadelelerde ve hava toplarında da üstünlük sağlayan Talisca, maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.
- Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 yendiği maçın ilk yarısında 2 gol attı.
- Talisca, maçın ilk yarısında yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.
- Talisca, maçın ilk yarısında 6 ikili mücadelenin 5'ini ve 4 hava topu mücadelesinin 3'ünü kazandı.
Anderson Talisca, Konyaspor karşısında sadece 45 dakikada ortaya koyduğu performansla maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Anderson Talisca, ilk yarıda sergilediği etkileyici futbolla dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, sahada kaldığı 45 dakikada skora ve oyuna net şekilde damga vurdu.
RAKAMLARLA TALISCA
Talisca, Konyaspor maçının ilk yarısında 2 gol atarak takımını sırtladı. Pas oyununda hatasız bir görüntü çizen yıldız futbolcu, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. İkili mücadelelerde 6 denemenin 5'ini kazanan Talisca, hava toplarında da 4 mücadelenin 3'ünde üstünlük sağladı. 23 kez topla buluşan Brezilyalı oyuncu, oyunun her anında etkili oldu.