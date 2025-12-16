Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Anderson Talisca, Konyaspor karşısında sadece 45 dakikada ortaya koyduğu performansla maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Anderson Talisca, ilk yarıda sergilediği etkileyici futbolla dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, sahada kaldığı 45 dakikada skora ve oyuna net şekilde damga vurdu.

RAKAMLARLA TALISCA

Talisca, Konyaspor maçının ilk yarısında 2 gol atarak takımını sırtladı. Pas oyununda hatasız bir görüntü çizen yıldız futbolcu, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. İkili mücadelelerde 6 denemenin 5'ini kazanan Talisca, hava toplarında da 4 mücadelenin 3'ünde üstünlük sağladı. 23 kez topla buluşan Brezilyalı oyuncu, oyunun her anında etkili oldu.