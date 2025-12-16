Haberler

Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor Haber Videosunu İzle
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Anderson Talisca'nın 45 dakikalık performansı dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, ilk yarıda 2 gol atarak takımını sırtladı ve yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. İkili mücadelelerde ve hava toplarında da üstünlük sağlayan Talisca, maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.

  • Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 yendiği maçın ilk yarısında 2 gol attı.
  • Talisca, maçın ilk yarısında yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.
  • Talisca, maçın ilk yarısında 6 ikili mücadelenin 5'ini ve 4 hava topu mücadelesinin 3'ünü kazandı.

Anderson Talisca, Konyaspor karşısında sadece 45 dakikada ortaya koyduğu performansla maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Anderson Talisca, ilk yarıda sergilediği etkileyici futbolla dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, sahada kaldığı 45 dakikada skora ve oyuna net şekilde damga vurdu.

RAKAMLARLA TALISCA

Talisca, Konyaspor maçının ilk yarısında 2 gol atarak takımını sırtladı. Pas oyununda hatasız bir görüntü çizen yıldız futbolcu, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. İkili mücadelelerde 6 denemenin 5'ini kazanan Talisca, hava toplarında da 4 mücadelenin 3'ünde üstünlük sağladı. 23 kez topla buluşan Brezilyalı oyuncu, oyunun her anında etkili oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi 'Yüzde bir milyon' diyerek söyledi

"Yüzde bir milyon" diyerek Fenerbahçe'nin yapacağı transferi söyledi
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş

"Yasak aşk" iddiasını ortaya atan isim kalp krizi geçirmiş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
İmza atmadı, sessiz kaldı! Günay Musayeva'dan Tolga Karel'e sert çağrı

İmza atmadı, sessiz Kaldı! Tolga Karel'e sert çağrı
title