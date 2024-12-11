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Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması

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Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan transfer etmeyi planladığı Anderson Talisca ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı ve sarı-lacivertlilerin ismi ilk kez ağızdan telaffuz etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Al Nassr'dan transfer etmeye çalıştığı Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devem ediyor.

MENAJERİ KONUŞTU

Dış basın, Fenerbahçe'nin transferde oldukça ilerleme kaydettiğini ve sürecin olumlu devam ettiğini belirtirken, Suudi Arabistan'dan yeni bir detay paylaşıldı. Talisca'nın menajerinin, Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladığı ve sarı-lacivertlilerin ismini ilk kez ilk ağızdan telaffuz ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak isteğini açıkladı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Leite, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğru. Ancak anlaşıldı haberleri doğru değil. Herhangi bir anlaşma yok" dedi.

Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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