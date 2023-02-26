Talihsizliğin böylesi! 5 ay sonra formasına kavuşan Ghezzal, maça dakikalar kala ilk 11'den çıkarıldı

Yaklaşık 5 ay süren sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçının ilk 11'inden son anda çıkarıldı. Isınmada sakatlık geçiren Cezayirli yıldızın yerine ilk 11'e Dele Alli dahil edildi.

Süper Lig'de iki kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi Rachid Ghezzal şoku yaşandı. 5 aydır formasına hasret olan futbolcu, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayacaktı.

ISINMADA SAKATLANDI

Cezayirli yıldız maça dakikalar kala ısınma bölümünde sakatlandı. Doktorlar teknik heyete oynayamayacağını iletti.

DELE ALLI GİRDİ

Rachid Ghezzal'ın yerine Dele Alli ilk 11'e dahil edildi. Uzun süredir Ghezzal'a hasret olan Beşiktaş taraftarı, bu talihsizlikle büyük üzüntü yaşadı.