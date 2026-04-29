Fenerbahçe Beko'dan Zalgiris Kaunas'a galibiyet

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 89-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin 25 yaşındaki basketbolcusu Talen Horton-Tucker, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Zalgiris Kaunas karşısında aldıkları galibiyeti değerlendiren Talen Horton-Tucker, "Zor bir karşılaşma oldu. 1-0'ı elde ettik. Kesinlikle rahatlamamız gerekiyor. Her maça ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Şimdi önümüzde yapacağımız şey bu" sözlerini sarf etti.

'PLAY-OFFTA HER HATANIN, HER DETAYIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Play-offta en iyi oyunlarını ortaya koymaya çalışacaklarını söyleyen Tucker, "Biz aslında her zaman motive olmaya çalışıyoruz ama play-offta her hatanın, her detayın önemli olduğunu biliyoruz. Odaklanmaya devam edeceğiz ve en iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ SAKAT OYUNCULARIMIZIN DÖNMESİ OLDU'

Takımın yıldız ismi, EuroLeague'de normal sezonun son haftalarındaki düşüşten sonra geri toparlanmalarının en önemli sebebinin sakat oyuncuların dönmesi olduğunu söyledi. Talen Horton-Tucker, "Her zaman en iyimizi ortaya koymaya çalıştık. Adım adım gittik. Tabii ki play-offta farklı mantalite ortaya koymamız gerektiğini biliyorduk. Ama en önemli noktalardan biri sakat oyuncularımızın kadroya dönmesi oldu. Bunun da olacağını biliyorduk zaten" dedi.

'SAHADA HARİKA BİR ENERJİ VARDI'

Fenerbahçe taraftarların sarı tişört giyerek görsel bütünlük sağlamalarının saha içine etkisinden bahseden Tucker, "Kesinlikle 10 üzerinden 10. Sahada harika bir enerji vardı. Bize çok iyi destek oldular. Umuyorum ki play-offun geri kalanında da onlardan bu desteği alabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı