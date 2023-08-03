Üye Girişi
Haberler

Talasgücü Belediyespor Kırşehirspor'u mağlup etti

Spor Haberleri

Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Kırşehirspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Süleyman Çelik ve Alperen Güler'den geldi.

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Kırşehirspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını dün Kırşehirspor ile deplasmanda oynadı. Kırşehir Güneykent Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Talasgücü Belediyespor 2-1'lık sonuçla kazandı. Talasgücü Belediyespor'un Kırşehirspor karşısında gollerini Süleyman Çelik ve Alperen Güler kaydetti.

2023-2024 sezonunda ilk kez mücadele edeceği TFF 3. Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Talasgücü Belediyespor, lige kadar 3-4 hazırlık maçı daha oynamayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Süleyman Çelik Kırşehirspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title