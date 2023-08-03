Talasgücü Belediyespor Kırşehirspor'u mağlup etti

Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Kırşehirspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Süleyman Çelik ve Alperen Güler'den geldi.

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Kırşehirspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını dün Kırşehirspor ile deplasmanda oynadı. Kırşehir Güneykent Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Talasgücü Belediyespor 2-1'lık sonuçla kazandı. Talasgücü Belediyespor'un Kırşehirspor karşısında gollerini Süleyman Çelik ve Alperen Güler kaydetti.

2023-2024 sezonunda ilk kez mücadele edeceği TFF 3. Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Talasgücü Belediyespor, lige kadar 3-4 hazırlık maçı daha oynamayı hedefliyor. - KAYSERİ