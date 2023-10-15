Talasgücü Belediyespor, Kırıkkalegücü'ne 1-0 mağlup oldu
Spor Haberleri
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor, sahasında Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'ne 1-0 yenildi.
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Mehmet Büyükyılmaz, Cem Mustafa Akpınar
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Mustafa Umut, Enes, Mahmuthan Samet (Dk.72 Muhammed İbrahim), Ercan (Dk.46 Emir), Ramazan, Berkay (Dk.73 Kerem ), Akın (Dk.46 Süleyman), Ahmet, Murat (Dk. 46 Erkan), Taylan, Mert
KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kerem Yusuf, Mehmet, Muhammed, Ufukcan (Dk.85 Hasan Ulaş), Kerem, Taha (Dk.64 Onur), Aykut (Dk.64 Bayram Enes), Bekir Mustafa, Yusuf, Muhammet Fatih(Dk.74 Buğra), Doğukan (Dk.46 Tamer)
GOL: Dk.32 Taha (Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü)
SARI KART: Taylan, Emir (Talasgücü Belediyespor) Doğukan, Muhammed Fatih, Ufukcan, Yusuf, Hasan Ulaş (Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sezonun 6'ncı haftasında sahasında ağırladığı Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'ne 1-0'lık skorla mağlup oldu.