Talasgücü Belediyespor İkinci Yarıda Daha Başarılı Olacak

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk yarıyı 16 puanla tamamladı. Antrenör Halil Aslan, 21 puan olarak belirledikleri hedeflerinden 5 puan geride olduklarını söyleyerek, ligin ikinci yarısında daha başarılı olacaklarını dile getirdi.

Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, ilk yarıda oynadıkları 14 maçta 16 puan topladıklarını, ligin ikinci yarısında bu başarıyı artırmayı arzu ettiklerini söyleri. Antrenör Aslan, hedeflerinin ilk yarı için 21 olduğunu ancak bu hedefin 5 puan gerisinde kaldıklarını söyleyerek; "Ligi tanımıyoruz. Yeni tanıyoruz. Deplasmanda puan almayı öğrenemedik. Sezon başı hedefimiz 21'di. Bu hedefin 5 puan gerisindeyiz. İkinci yarıda daha iyi olacağız" dedi. Takıma takviye yapacaklarını da söyleyen Antrenör Aslan; "Stoper, orta saha, forvet arkası ve forvet mevkilerine takviye yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular da var. Ancak burada transfer yapmak güç. ya kulübü ile sorunlu ya da bonservisi bulunan futbolcu almak zorunda kalıyorsunuz. Umarım arzu ettiğimiz oyuncuları kadromuza katmayı başarırız. Kadromuzun güçlenmesi ile birlikte ikinci yarıya daha farklı gireceğiz" yorumu yaptı. - KAYSERİ