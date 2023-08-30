Talasgücü Belediyespor, forvet Taylan Özgün'ü transfer etti

TFF 3. Lig'de mücadele eden Talasgücü Belediyespor, dış transferde forvet Taylan Özgün'ü renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'dan bir takviye daha. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Talasgücü Belediyespor geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehirspor forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Taylan Özgün'ü kadrosuna kattı. Kayseri'ye gelen Taylan Özgün yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzaladı ve takıma dahil olarak çalışmalara başladı.

Talasgücü Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon 2. Ligde Kırşehirspor forması giyen 1999 doğumlu forvet oyuncusu Taylan Özgün ile sözleşme imzaladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ