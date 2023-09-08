Talasgücü Belediyespor'da futbolcuların forma numaraları belli oldu
Talasgücü Belediyespor'da yeni sezonda kadroda yer alan futbolcuların giyeceği forma numaraları açıklandı. Yeni transfer Emir Özsoy 10 numaralı formayı giyecek.
Talasgücü Belediyespor'da yeni sezonda kadroda yer alan futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı lacivertli takımda 10 numaralı formayı yeni transfer Emir Özsoy giyecek. Talasgücü Belediyespor'da futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde;
1-Çağrı Tanrıbilir
3-Mahmuthan Samet
4-Murat Demirezen
5-Ercan Çiftçi
6-Oğuzhan Turan
7-Ramazan Taş
8-Berkay Öztuvan
9-Akın Arıcan
10-Emir Özsoy
11-Muhammed Emir Yıldırım
12 Ahmet Şahbaz
14 Canberk Soykuvvet
17-Muharrem Sahar
19-Kerem Ersin
21-Kenan Karademir
22-Murat Şimşek
24-Mustafa Umut Mete
27-Arda Belen
30-Furkan İzin
31-Taylan Özgün
33- Muhammed İbrahim Şahinkaya
34-Mert Sarı
48-Süleyman Çelik
54-Emir Babahasan
77-Erkan Kapar
99-Yusuf Efe Yaman - KAYSERİ