Talasgücü Belediyespor'da futbolcuların forma numaraları belli oldu

Talasgücü Belediyespor'da yeni sezonda kadroda yer alan futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı lacivertli takımda 10 numaralı formayı yeni transfer Emir Özsoy giyecek. Talasgücü Belediyespor'da futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde;

1-Çağrı Tanrıbilir

3-Mahmuthan Samet

4-Murat Demirezen

5-Ercan Çiftçi

6-Oğuzhan Turan

7-Ramazan Taş

8-Berkay Öztuvan

9-Akın Arıcan

10-Emir Özsoy

11-Muhammed Emir Yıldırım

12 Ahmet Şahbaz

14 Canberk Soykuvvet

17-Muharrem Sahar

19-Kerem Ersin

21-Kenan Karademir

22-Murat Şimşek

24-Mustafa Umut Mete

27-Arda Belen

30-Furkan İzin

31-Taylan Özgün

33- Muhammed İbrahim Şahinkaya

34-Mert Sarı

48-Süleyman Çelik

54-Emir Babahasan

77-Erkan Kapar

99-Yusuf Efe Yaman - KAYSERİ