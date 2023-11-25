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Talasgücü Belediyespor 52 Orduspor'u mağlup ederek 3 puan arıyor

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Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda oynayacağı 52 Orduspor maçını kazanarak 3 puanı hedefliyor. Sarı lacivertliler, daha önceki deplasman maçlarında puan alamadığı için bu kez şanssızlığını yenmek istiyor. Maç, 26 Kasım 2023 Pazar günü Yeni Ordu Stadı'nda oynanacak ve Sadık Demirtaş, Uğur Aydoğdu, Osman Korkmaz hakem üçlüsü yönetecek.

Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynayacağı 52 Orduspor maçını kazanıp 3 puanı almak istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ilk deplasman galibiyetine Karadeniz'de imza atmak istiyor. Deplasmanda 52 Orduspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, geride kalan 5 deplasman maçından hiç puan çıkaramazken bu kez şanssızlığını yenmek istiyor.

26 Kasım 2023 Pazar günü Yeni Ordu Stadında oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan Talasgücü Belediyespor, bugün Ordu'ya giderek kampa girecek. Yarın saat 14.00'de başlayacak maçı Sadık Demirtaş, Uğur Aydoğdu, Osman Korkmaz hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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