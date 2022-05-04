Talasgücü Belediyespor 5 kırmızı kart gördü - Haberler

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Talasgücü Belediyespor 5 kırmızı kart gördü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Talasgücü Belediyespor 5 kırmızı kart gördü

Talasgücü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynadığı maçlarda 5 kırmızı kart gördü.

Talasgücü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynadığı maçlarda 5 kırmızı kart gördü.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden ve sonrasında da Play-Off maçları oynayan Talasgücü Belediyespor 5 kez kırmızı kart gördü. 16 lig maçında 3 kez kırmızı kart gören Talasgücü Belediyesporlu futbolcular, 2 Play-Off maçında da 2 kez kırmızı kart gördü.

Talasgücü Belediyespor takımında kırmızı kart gören oyuncular şu şekilde:

Doğukan Çevik (Sivas Cumhuriyet maçında)

Ahmet Özden (Suvermez Kapadokya maçında)

Muzaffer İlhan (Elbistanspor maçında)

Tayfun Yanar (Arguvan Belediyespor maçında)

Yusuf Kılıç (Arguvan Belediyespor maçında) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Play Off, Spor, Haberler

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