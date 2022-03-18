Talasgücü Belediyespor 3 puan istiyor

KAYSERİ (İHA) - Talasgücü Belediyespor, Kayseri derbisinde oynayacağı Kayseri EMAR maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, yarın Kayseri derbisinde karşılaşacağı Kayseri EMAR FK maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Grup maçlarının tamamlanmasına 4 hafta kala oynayacağı Kayseri derbisi hazırlıklarında son noktaya gelen sarı lacivertliler, zirvedeki yerini korumak amacında. Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, Kayseri EMAR maçında 3 puan için oynayacaklarını söyledi. Halil Aslan, "Haftalardır grup lideriyiz ve bunu da bırakmaya niyetimiz yok. Kayseri EMAR maçını kazanıp liderlikteki yerimizi perçinlemek istiyoruz" dedi.

Talasgücü Belediyespor ile Kayseri EMAR arasındaki maç yarın oynanacak. Kadir Has Yan sahada saat 14: 00'te başlayacak maçı Deniz Sarcan Akgül, İlker Ayten, Kerem Candaş hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor