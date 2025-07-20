Takımların Hazırlık Maçları ve Şampiyonalar Devam Ediyor

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, kamp sürecinde hazırlık maçları yapacak. Ayrıca Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ile Uludağ Ultra Trail yarışları da sona erecek.

Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor

GALATASARAY

20.30 Sarı-kırmızılı takım Avusturya kampında ilk hazırlık maçını Admira ile oynayacak.

FENERBAHÇE

22.00 Sarı-lacivertli takım Portekiz kampında 2'inci hazırlık maçında Leira ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR

17.00 Bordo-mavili ekip Erzurum kampında Zob Ahan takımı ile karşılaşacak

OKÇULUK

Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Kızlar ve Erkekler kategorilerinde sona erecek (Kütahya)

ATLETİZM

Uludağ Ultra Trail yarışları sona erecek.

VOLEYBOL

05.00 Erkek Milli Takımı Milletler Ligi'nde Arjantin ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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