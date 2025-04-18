Takımları geri düşünce dışarı çıkan taraftarlar dakikalar içerisinde neye uğradığını şaşırdı
Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile kozlarını paylaşan Manchester United, tarihi bir geri dönüş yaparak maçı 5-4 kazandı. Lyon'un 4-2 öne geçtiği anlarda stadı terk eden Manchester United taraftarları, takımlarının muhteşem geri dönüşünü stat dışında kutladı.
Manchester United, Lyon'u 5-4 yenerek Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı. 90 dakikası 2-2 beraber biten maçın uzatma bölümünde Lyon 4-2 öne geçmesine rağmen, Manchester United tarihi bir geri dönüşe imza atarak rakibini elemeyi başardı.
MAÇTAN ERKEN ÇIKTIKLARINA PİŞMAN OLDULAR
Lyon skoru 4-2 yapınca Old Trafford'dan ayrılan Manchester United taraftarları, 5-4'lük geri dönüşü stat dışında kutlamak zorunda kaldı. O anlar kısa sürede viral oldu.