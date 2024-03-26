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Nelsson'a rekor bonservis! Galatasaray kasayı ağzına kadar dolduracak

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Gösterdiği performansla taraftarın büyük beğenisini alan Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'un, talipleri de giderek artıyor.

TAKIMIN 1 NUMARASI OLDU

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Napoli, Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Ağustos 2021'de 7 milyon euroya transfer ettiği Nelsson, devre arasında gösterdiği çıkışla birlikte sarı-kırmızılı ekipte 1. stoper pozisyonunun değişmez ismi oldu.

NAPOLİ 25 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Öte yandan Napoli'nin oyuncuya olan ilgisi, dikkatleri üzerine çekti. İtalyan ekibi, Victor Nelsson'u transfer etmek için temaslarını başlattı. Napoli'nin, oyuncuyu ikna etmesi halinde 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.

Takımın yıldızına rekor bondervis! Galatasaray kasayı ağzına kadar dolduracak

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Galatasaray Napoli Spor Haberler

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