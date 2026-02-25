Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar

Haberler

Güncelleme:
İtalya'nın Serie A takımlarından Torino'da, takımın son dönemdeki performansından memnun olmayan taraftarlar, tesislere dışkı bırakarak tepkilerini gösterdi. Bu eylem, İtalyan basınında geniş yer buldu ve 'çirkin protesto' olarak nitelendirildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da takımın son dönemdeki performansından memnun olmayan bazı taraftarlar tepki çeken bir eyleme imza attı.

TESİSLERİN GİRİŞİNE DIŞKI BIRAKTILAR

İddialara göre bir grup taraftar, kulüp tesislerinin girişine dışkı bırakarak yönetime ve futbolculara mesaj vermek istedi. Olay kısa sürede İtalyan basınında ve sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu eylem birçok kesim tarafından "çirkin protesto" olarak nitelendirildi.

