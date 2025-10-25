Haberler

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. 11 puana yükselen Yeşil-siyahlılar, ligin ilk 7 haftasında galibiyet alamamıştı.

  • Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi.
  • Kocaelispor'un golleri 62. dakikada Tayfur Bingöl ve 88. dakikada Serdar Dursun tarafından atıldı.
  • Serdar Dursun, Kocaelispor formasıyla ilk golünü eski takımı Alanyaspor'a karşı kaydetti.
  • Kocaelispor, üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti.
  • Alanyaspor 13 puanda kaldı.
  • Kocaelispor, ligin bir sonraki maçında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Kocaelispor, 2-0 kazandı.

KOCAELİSPOR YILDIZLARIYLA KAZANDI

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Tayfur Bingöl ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Serdar Dursun, Kocaelispor formasıyla ilk golünü eski takımı Alanyaspor'a karşı kaydetti.

SELÇUK İNAN'IN EKİBİNDEN ÜST ÜSTE 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte ilk 7 haftada galibiyet alamayan Selçuk İnan'ın öğrencileri, üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti. Alanyaspor ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Corendon Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
