Takımdan ayrılıyor mu! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçen sezon yaşadığı ciddi enfeksiyon rahatsızlığı sonrası sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş için ayrılık iddiaları çıkmıştı.

TAKIMDA KALACAK

Sarı-lacivertlilerde deneyimli futbolcu için nihai kararın verildiği aktarıldı. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın takımdaki geleceği için nihai kararı verdi.

Mert Hakan Yandaş'ın aldığı teklifleri kulübe ilettiği, kulübün ise takımda önemli bir rolünün olduğunu düşündüğü futbolcuya ayrılık izni vermediği aktarıldı.

Yönetimin Mert Hakan Yandaş'a sözleşmesinin bittiği gelecek senenin yazına kadar takımda kalacağının mesajını gönderdiği belirtildi.