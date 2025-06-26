Takımdan ayrılıyor mu! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Takımdan ayrılıyor mu! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı
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Takımdan ayrılıyor mu! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı
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Fenerbahçe'de geçen sezon ciddi bir enfeksiyon rahatsızlığı geçiren ve sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş hakkında ayrılık iddiaları çıkmıştı. Ancak gelen son bilgilere göre, sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcunun takımdaki geleceği için nihai kararını verdi. Yönetim, Mert Hakan Yandaş'ın aldığı teklifleri değerlendirdi ancak futbolcuya ayrılık izni vermedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçen sezon yaşadığı ciddi enfeksiyon rahatsızlığı sonrası sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş için ayrılık iddiaları çıkmıştı.

TAKIMDA KALACAK

Sarı-lacivertlilerde deneyimli futbolcu için nihai kararın verildiği aktarıldı. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın takımdaki geleceği için nihai kararı verdi.

Mert Hakan Yandaş'ın aldığı teklifleri kulübe ilettiği, kulübün ise takımda önemli bir rolünün olduğunu düşündüğü futbolcuya ayrılık izni vermediği aktarıldı.

Yönetimin Mert Hakan Yandaş'a sözleşmesinin bittiği gelecek senenin yazına kadar takımda kalacağının mesajını gönderdiği belirtildi.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCan Reno:

cok dogru karar takımı ateslecek bır amıgo lazım takıma

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Haber YorumlarıSpartakus:

kurtulamadık şundan

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Haber YorumlarıSer_hat:

İzin verseler maçlarda kavgayı kim çıkaracak,rakip takımı,taraftarı kim gerecek...

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

AMIN GO

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