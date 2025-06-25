Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi

Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi
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Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi
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Geçen sezon devre arasında PSG'den Fenerbahçe'ye kiralanmış olan Milan Skriniar, 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Sarı-lacivertlilerin bonservisini almak için PSG ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Skriniar, Süper Lig'in en yüksek maaşlı oyuncularından biri olacak. Tarafların kısa süre içinde anlaşmaya varması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Psg'den kiralanarak Fenerbahçe'ye katılan Milan Skriniar, performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarın beğenisini kazanmıştı.

OLUMLU YANIT GELDİ

Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürürken, oyuncudan beklenen yanıt geldi.Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme teklifini en iyi seçenek olarak değerlendiren 30 yaşındaki Skriniar, kulübe olumlu cevap verdi.

Takımda kalacak mı? Skriniar'dan Fenerbahçe'ye cevap geldi

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme teklifini en iyi seçenek olarak değerlendiren 30 yaşındaki Skriniar, kulübe olumlu cevap verdi.

SÜPER LİG'İN EN YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARINDAN OLACAK

PSG ile yapılan pazarlıklarda da önemli mesafe kat edildiği, tarafların kısa süre içinde anlaşmaya varmasının beklendiği aktarıldı. Transferin gerçekleşmesi halinde Skriniar, Süper Lig'in en yüksek maaşlı oyuncularından biri olacak.

Haberler.com / Robot (Haber) - Spor
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