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Takımda kalacak mı? Fenerbahçe, yıldız futbolcusu ile masaya oturacak

Takımda kalacak mı? Fenerbahçe, yıldız futbolcusu ile masaya oturacak

Spor Haberleri

Süper Lig devi Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc ile masaya oturma kararı aldı. 28 yaşındaki başarılı futbolcunun sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı ise yapılacak görüşmenin ardından belli olacak.

Gelecek sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, takımı şekillendirme çalışmalarına başladı.

Valencia, Zajc ve kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Jorge Jesus'un takımında forma şansı bulamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği öne sürüldü.

Takımda kalacak mı? Fenerbahçe, yıldız futbolcusu ile masaya oturacak

Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu söz konusu maçlarda 5 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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