Takımda kalacak mı? Fenerbahçe, yıldız futbolcusu ile masaya oturacak

Süper Lig devi Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc ile masaya oturma kararı aldı. 28 yaşındaki başarılı futbolcunun sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı ise yapılacak görüşmenin ardından belli olacak.