Takımda kalacağı açıklanmıştı! Hull City'de Joao Pedro gelişmesi

Takımda kalacağı açıklanmıştı! Hull City'de Joao Pedro gelişmesi
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Hull City, daha önce takımda kalacağı açıklanan Fenerbahçeli eski oyuncu Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de daha önce takımda kalacağı açıklanan Brezilyalı forvet Joao Pedro ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

JOAO PEDRO İLE YOLLAR AYRILDI

Hull City, Fenerbahçeli eski oyuncu Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Joao Pedro'nun kariyerine başka bir ligde devam edebilmesi adına sözleşmenin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılarak geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde serbest oyuncu statüsünde Hull City kadrosuna katılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Hull City'de toplam 36 resmi maça çıkan Pedro 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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