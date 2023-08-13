Takıma Nazar değdi! Real Madrid'de Eder Militao'nun da çapraz bağı koptu

Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao, LaLiga'nın ilk hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile oynanan maçta sakatlandı. Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma olduğu tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcu, sahalardan en az 6 ay uzak kalacak. Bu talihsiz olayın ardından ilk geçmiş olsun dileklerini Arda Güler iletti. Ayrıca, Real Madrid'den yapılan açıklamada Militao'nun ameliyat olacağı belirtildi.

İspanya LaLiga'nın ilk hafta mücadelesinde Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Takımın yıldızı Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma olduğu meydana geldi.

REAL 2-0 KAZANDI

San Mames Barria'da oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri ise 28. dakikada Rodrygo ve 36. dakikada yeni transfer Jude Bellingham kaydetti.

MILITAO SAKATLANDI

Brezilyalı stoper, kendi yarı alanının ortalarında Sancet ile ikili mücadeleye girdiği sırada ayağının çime takılması sonucu sakatlık yaşadı. Bu pozisyon sonrasında Militao, Bilbao taraftarlarının da alkışlarıyla kenara geldi ve yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Real Madrid'den yapılan açıklamada 25 yaşındaki stoperin sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği kaydedildi. Eder Militao'nun ameliyat olacağı açıklandı. Yıldız oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ARDA VE COURTOIS'DA SAKATLANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler idmanda sakatlanmıştı. 18 yaşındaki futbolcunun operasyon geçirmesine karar verilmişti. Üç gün önce de Thibaut Courtois'nın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini açıklanmış ve başarılı kalecinin ameliyat edileceği duyurulmuştu.