Takım arkadaşına benzettiği taraftar ile selfie çekildi

Inter'in yıldızı Marcus Thuram, alışılmışın dışına çıkarak bir taraftardan selfie için ricada bulundu. Fransız oyuncu, takım arkadaşı Lautaro Martinez'e benzettiği hayranı ile tanışarak eğlenceli anlar yaşadı.

SELFIE ÇEKİLDİ

Inter'in Pinetina'daki antrenman merkezinin dışında, Lautaro Martinez'e benzerliğiyle ünlenen bir taraftarın Thuram'a yaklaşması sırasında Thuram kahkahalar eşliğinde taraftarı yanına davet etti.

ARKADAŞINA ATTI

Fransız oyuncu, Lautaro'ya benzeyen kişiyi fark ettiğinde kahkahalara boğuldu ve Arjantinli oyuncunun sahada yaptığı geleneksel gol sevinci hareketini yaptı. Lautaro Martinez'e benzeyen taraftar ile tanışıp selfie çekti ve takım arkadaşı Lautaro Martinez'e yolladı. O anlara beğeni yağdı.