Takım arkadaşı, enkaz altında kalan Hataysporlu Atsu ile son konuşmasını anlattı: İnsanı çıldırtmaya yeter

Hataysporlu futbolcu Kevin Soni, depremde yaşadığı korku dolu anları ve hala enkaz altında olan takım arkadaşı Christian Atsu ile olan son konuşmasını anlattı. Soni yaptığı açıklamada, "Pazar günü bir frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve performansını beğendiğimi söyledim." dedi. Oldukça üzgün olduğunu belirten Soni, "Konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Bana arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi, bu insanı çıldırtmaya yeter." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremler sonrası Hatay felaketi yaşarken, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, enkaz altında kaldı. Takım arkadaşı Kevin Soni, hala ulaşılamayan futbolcu ile arasında geçen son konuşmayı anlattı.

"ONUNLA SON KONUŞMAM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Soni, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Bu olmadan önce, Atsu ile telefonda konuşuyordum. Pazar günü bir frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve performansını beğendiğimi söyledim. Birlikte oynayabilmemiz için sakatlık dönmemi beklediğimi söyledim. Ama bunun onunla son konuşmam olduğunu bilmiyordum.

"BUNUN İÇİN HER GÜN DUA EDİYORUM"

İki saat sonra başka bir haber almadım. Bana arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi, bu insanı çıldırtmaya yeter. Kesinlikle onunla telefonda konuşan son kişi benim. Bunu söylemekten gurur duymuyorum, umarım onu sağ salim buluruz. Bu benim dileğim. Bunun için her gün dua ediyorum." ifadelerini kullandı.