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Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men ve 67 bin TL cezayı onayladı

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın PFDK'dan aldığı 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin TL para cezasına yapılan itirazı reddetti. Kurul, cezayı onayarak erteleme talebini oybirliğiyle reddetti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın PFDK tarafından verilen cezasına yapılan itirazı reddederek kararı onadı. Kurul, tecrübeli savunma oyuncusunun kavga eylemi nedeniyle aldığı 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin TL para cezasını onaylarken, cezanın ertelenmesi talebini de oybirliğiyle reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın ve Antrenörü Serhat Doğan'ın PFDK'nın 29.10.2026 tarih ve E.2026-2027/748 – K.2026-2027/861 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 67.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

Galatasaray A.Ş.'nin Antrenörü Serhat Doğan'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Galatasaray A.Ş.'nin Antrenörü Serhat Doğan'ın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle, karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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