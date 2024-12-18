Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül başkanlığa seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Başkan adaylığı için Selçuk Çebi ile yarışan Taha Akgül, genel kurulda 288 oyun 189'unu alarak Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Çebi 92 oy alırken, 7 oy ise geçersiz sayıldı.

Taha Akgül, genel kurulda yaptığı konuşmada, güreşi daha ileriye taşımak için çalışacağımı belirterek, "Türk güreşinin geleceğini, kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Sporculuk kariyerinde 1 olimpiyat şampiyonluğu, 2 olimpiyat bronz madalyası, 3 dünya şampiyonluğu ve 11 Avrupa şampiyonluğu kazanan Taha Akgül, son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla aktif güreş kariyerini sonlandırmıştı.

Taha Akgül başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu, Ahmet Yıldırım." - İSTANBUL