Taha Akgül'den Ameliyat Olan Ali Cengiz'e Ziyaret
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, ameliyat geçiren milli güreşçi Ali Cengiz'i hastanede ziyaret etti ve tedavi süreci hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, ameliyat olan milli güreşçi Ali Cengiz'i ziyaret etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ali Cengiz'i Acıbadem Hastanesi'nde ziyaret eden Taha Akgül, doktorlardan tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı.
Akgül, Ali Cengiz'e kısa sürede sağlığına kavuşarak minderlere dönmesi temennisini iletti.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor