Taha Akgül'den Ameliyat Olan Ali Cengiz'e Ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, ameliyat olan milli güreşçi Ali Cengiz'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ali Cengiz'i Acıbadem Hastanesi'nde ziyaret eden Taha Akgül, doktorlardan tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı.

Akgül, Ali Cengiz'e kısa sürede sağlığına kavuşarak minderlere dönmesi temennisini iletti.