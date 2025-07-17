Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git

Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git
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Galatasaray'ın Brezilyalı efsanevi kalecisi Claudio Taffarel, vatandaşı Ederson ile görüşme gerçekleştirdi. Taffarel'in Ederson'a Galatasaray hakkında referans olduğu ve Galatasaray'a gitmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray ile önemli başarılara imza atan Brezilyalı efsanevi kalecisi Claudio Taffarel, Galatasaray'ın transfer gündemine dair harekete geçti.

'GALATASARAY'A GİT'

Levent Tüzemen'in haberine göre; Galatasaray'ın eski kalecisi Taffarel, Manchester City forması giyen Brezilyalı eldiven Ederson'a Galatasaray için referans oldu. Haberde, Ederson'un Galatasaray'a gitmesi konusunda Taffarel'in deneyimli kaleciyi desteklediği ve Galatasaray'a gitmesi yönünde söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git

GALATASARAY'IN EDERSON'A TEKLİFİ

Galatasaray'ın, Ederson'a yıllık 6.5 milyon euro vermeyi kabul ettiği ama bonservisi konusunda kesinlikle 10 milyon euroluk ücretin üzerine çıkmak istemediği öğrenildi.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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