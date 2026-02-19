Taç atışlarıyla bilinen Kayode, bebeğinin cinsiyetini de taç atışı yaparak öğrendi

Uzun ve etkili taç atışlarıyla adından söz ettiren Michael Kayode, bu kez saha dışındaki özel bir anıyla gündeme geldi. Genç futbolcu, bebeğinin cinsiyetini de taç atışı yaparak öğrendi.

SAHADAKİ YETENEĞİNİ ÖZEL ANINA TAŞIDI

Daha önce maçlarda kullandığı uzun taç atışlarıyla dikkat çeken Kayode, düzenlenen cinsiyet öğrenme etkinliğinde de aynı yöntemi tercih etti. Taç atışı sonrası ortaya çıkan pembe renkli görüntü, bir kız bebek beklediklerini ortaya koydu. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve futbolseverlerin ilgisini çekti.